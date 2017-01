"Femei superbe, masini de lux, un accident care il putea ucide!" Viata DEZLANTUITA a unui fost stelist

Un jucator in care stelistii aveau mare incredere incearca in 2017 sa-si recapete forma in Europa.

La 26 de ani, Mihai Radut a ales sa se transfere in Polonia, la Lech Poznan, dupa o experienta nefasta in Dubai, la Hatta Club. In zona araba, Radut a prins doar 2 meciuri, iar Polonia pare in acest moment locul ideal ca sa isi reintre in forma.

Publicatia poloneza Wyborcza scrie astazi despre cariera dezlantuita a unui fotbalist care promitea foarte mult in trecut.

"Viata sa a fost ca o poveste. Cluburi uriase, masini de lux, femei superbe. Dar ceva nu a mers. A plecat de la Sporting Lisabona, a facut accident de masina, iar femeile l-au parasit. Acum Radut cauta stabilitatea la Lech Poznan", noteaza polonezii de la Wyborcza.

Acestia reamintesc in articol momentul in care Radut a refuzat sa joace intr-o pozitie defensiva la Sporting, desi devenise unul dintre juniorii care prindeau loc in lotul mare, dar si episodul unui accident oribil cu masina, cand a intrat cu 180km/h intr-un parapet.

Polonezii nu au uitat nici de iubitele celebre din lumea mondena cu care Radut s-a afisat in ultimii ani, insa acum sustin ca acesta a iesit din prim-planul ziarelor de scandal si asteapta un copil, impreuna cu iubita sa. Cei doi nu se afiseaza foarte des pe retelele de socializare.