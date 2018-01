FCSB vs STEAUA // Decizia Tribunalului in cazul procesului de 37 de milioane intre Becali si Armata! 

Duelul dintre Becali si Armata continua la Tribunal.

Azi a avut o noua batalie cu CSA in cazul prejudiciului de 37 de milioane de euro cerut de Armata. Judecatorii au respins azi o exceptie invocata de avocatii lui Becali si au amanat pana pe 7 martie pronuntarea in dosar.

"Avocatii FCSB au invocat faptul ca actiunea CSA Steaua ar fi fost tardiva, dar instanta nu a tinut cont si a respins argumentul. Cazul va merge mai departe, noul termen urmand sa aiba loc pe 7 martie", au precizat surse judiciare, potrivit Gazetei Sporturilor. Avocatii lui Becali pot depune insa apel.

Procesul a inceput in septembrie 2016, cand Armata a cerut daune de 37 de milioane de euro pentru folosirea marcii Steaua de catre Becali.

Marca Steaua a fost evaluata la 57,3 milioane de euro. Becali e convins ca va castiga pana la urma toate procesele cu Armata.

"In 5-6 luni o sa fim din nou Steaua! Castig toate procesele, o sa vedeti. In cateva luni se rezolva. Cum sa ceri atatia bani? Un club, cu tot patrimoniul, se vinde cu cateva milioane de euro. Cum sa ceara CSA 37 de milioane pentru o marca licentiata?", spunea Becali in decembrie.