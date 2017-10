FCSB Style. Jucatorii de 32 de milioane de euro vanduti de Becali care au ESUAT in strainatate

Cele mai rasunatoare si cele mai banoase sase vanzari de fotbalisti ale FCSB-ului din ultimii ani au reprezentat bani aruncati pe fereastra de echipele care au achizitionat de la clubul lui Gigi Becali.

De Gabriel Chirea:

Desi, din punct de vedere financiar, FCSB si Gigi Becali au dat lovitura dupa lovitura, bugetul clubului fiind alimentat cu sume mari de bani in urma acestor transferuri, din punct de vedere sportiv, fotbalistii vanduti in strainatate au facut cu greu fata nivelului gasit acolo si au inceput sa alunece spre statutul de rezerve eterne sau spre campionate si echipe mai slab cotate.

Pe langa exemplele de mai jos, la capitolul "bile negre" ii putem adauga si pe Alexandru Bourceanu (Trabzonspor - 1.300.000€), Cristian Tanase (Tianjin Teda - 1.000.000€), Mihai Pintilii (Al Hilal - 2.400.000€), Claudiu Keseru (Al Gharafa - 2.400.000€) sau Alin Tosca (Betis - 1.000.000€). Si nu este o situatie trecatoare, din moment ce si transferurile mai vechi, de exemplu Dorin Goian (Palermo - 2.000.000€), Nicolae Dica (Catania - 2.500.000€) sau Banel Nicolita (Saint-Étienne - 750.000€), nu au rupt gura targului.

De altfel, singurele doua exemple certe de succes sunt Ciprian Tatarusanu si Cyril Thereau. Tatarusanu a fost titular timp de doua sezoane la Fiorentina si s-a transferat ulterior la Nantes pentru 2,5 milioane de euro, unde a devenit una dintre senzatiile campionatului francez, insa el a plecat gratis de la FCSB, odata cu expirarea contractului. Cyril Thereau a plecat la Anderlecht in 2007 pentru 3 milioane de euro, au urmat apoi doua sezoane la fosta sa echipa Charleroi, dupa care s-a transferat in Italia unde a devenit unul dintre cei mai apreciati atacanti. Thereau a jucat la Chievo si Udinese, inainte de a se transfera in acest an la Fiorentina.

Tot la bilantul pozitiv, ii mai putem adauga, cu mentiunea ca nu vorbim de campionate prima mana, pe Mirel Radoi, Iasmin Latovlevici sau Fernando Varela.



1. Nicolae Stanciu - Anderlecht - 9,8 milioane euro

In august 2016, campioana Belgiei l-a transferat pe Stanciu si a dat FCSB-ului 7,8 milioane de euro, plus alte 2 milioane de euro din diferite clauze de performanta, fiind cea mai mare suma de transfer platita de clubul belgian in intreaga sa istorie. Desi mijlocasul roman a fost primit ca o vedeta, iar Herman Van Holsbeeck, managerul sportiv al lui Anderlecht, promitea ca valoarea lui va creste in scurt timp pana la 25 de milioane de euro, evolutiile mediocre si clacarea sub presiunea constanta la care a fost supus au facut ca, in vara lui 2017, Stanciu sa fie oferit spre vanzare de conducerea clubului pentru doar 4 milioane de euro, insa nu a aparut nicio oferta. Asa ca belgienii trebuie sa hotarasca in iarna daca doar il imprumuta pe Stanciu sau il vand la o zecime din pretul de achizitie.



2. Vlad Chiriches - Tottenham Hotspur - 9,5 milioane de euro

Dupa evolutiile bune in tricoul ros-albastru, Chiriches a fost cumparat contra sumei de 9,5 milioane de euro de Tottenham intr-o perioada de mercato nebuna pentru clubul londonez, in care s-au cheltuit peste 100 de milioane de lire sterline pentru venirile de jucatori, dintre care doar Christian Eriksen a confirmat asteptarile. Dupa doua sezoane si 27 de meciuri jucate, in vara lui 2015, "Vlad the Impaler" a fost cumparat de Napoli pentru 6 milioane de euro. Nici aerul mediteranean nu i-a priit, el fiind rareori folosit, asa ca acum se vorbeste de posibile transferuri la Galatasaray, Besiktas, Torino, Sampdoria sau Bordeaux, echipe care ar fi dispuse insa sa dea doar 2-3 milioane de euro in schimbul sau.

3. Florin Gardos - Southampton - 6,8 milioane euro

Gardos a ajuns la clubul din sudul Angliei in 2014, iar multi spuneau ca putea fi urmatoarea mare lovitura a "Sfintilor", care au vandut mult si scump in ultime sezoane. Insa el s-a accidentat grav, ruptura de ligamente la genunchi, si a stat departe de gazon 8 luni, motiv pentru care a lipsit din lotul Romaniei la Euro 2016, iar dupa revenire a devenit om de baza doar pentru echipa U23 a clubului. De altfel, din 28 februarie 2015 incoace, pentru echipa de seniori a lui Southampton a evoluat doar o singura data, intr-un meci din Cupa Angliei, iar cota sa pe site-urile de specialitate a scazut pana la 2,5 milioane de euro. In aceasta vara, Gardos s-a aflat in negocieri avansate cu CFR Cluj si Aberdeen (Scotia), dar imprumutul a cazut in ultima clipa.



4. Bogdan Stancu - Galatasaray - 5 milioane de euro

Mutarea lui Stancu la Galatasaray a fost una dintre primele mari afaceri ale lui Becali la FCSB. Transferat cu aportul lui Gica Hagi, care era antrenorul echipei "Cimbom", "Motanul" a rezistat doar jumatate de sezon la Galatasaray, ulterior fiind transferat la Orduspor (2.500.000), Genclerbirligi (1.500.000€) si Bursaspor (750.000€). De altfel, dupa plecarea lui Hagi, jucatorii adusi la cererea sa, Robinson Zapata, Juan Culio si Bogdan Stancu, au fost pusi toti pe lista de transferuri. Desi evolutiile sale nu au fost dintre cele mai rele la ultimele trei echipe, in cazul lui Stancu trebuie tinut cont de suma imensa de transfer pentru anul 2011 si de asteptarile imense pe care aceasta le-a creat.



5. Alexandru Chipciu - Anderlecht - 3,5 milioane euro

Chipciu a evoluat in peste 40 de meciuri in ultimele doua sezoane, dar odata cu venirea lui Hein Vanhaezebrouck, el a devenit un obisnuit al bancii de rezerve a lui Anderlecht. La fel ca si Stanciu, si el a fost avertizat de selectionerul Romaniei ca daca nu va incepe sa evolueze constant ca titular sau nu va fi de acord sa se transfere, definitiv sau sub forma de imprumut, la o alta echipa unde sa joace constant, va iesi din circuitul nationalei. Odata cu locul de titular, Chipciu a pierdut si posibilitatea unui transfer la West Bromwich Albion, echipa din Premier League care il monitoriza, iar cota sa a scazut pana la 2,5 milioane de euro.

6. Raul Rusescu - FC Sevilla - 2,2 milioane de euro

FC Sevilla l-a transferat pe golgheterul Romaniei, Raul Rusescu, pentru 2,2 milioane de euro, in iunie 2013. Transferat poate si datorita bunelor relatii dintre patronul Gigi Becali si Jose Maria del Nido, presedintele si actionarul majoritar al clubului andaluz, Rusescu a parut adus peste capul antrenorului Unai Emery, care nu l-a apreciat si nici nu l-a folosit prea mult. In martie 2014, Del Nido a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat pentru coruptie si deturnare de fonduri publice, iar Rusescu a fost imprumutat la Braga si FCSB. Ulterior, spaniolii l-au convins pe atacantul roman sa-si rezilieze intelegerea, iar acesta a evoluat alte doua sezoane in campionatul Turciei, la Osmanlispor, in aceasta vara ramanand liber de contract.



