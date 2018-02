FCSB - CFR // Dica, impotriva echipei cu care a castigat eventul: "Am amintiri frumoase de acolo!" Ce veste buna a primit inaintea derby-ului

Pentru Dica, meciul cu CFR Cluj e special.

Dica a reusit cele mai importante performante din cariera la Steaua, insa fostul atacant are in palmares si un event cu CFR Cluj, la final de cariera. Dica are amintiri frumoase din Gruia, insa maine seara vrea sa-si bata fosta echipa.

Dica a primit si o veste buna. Planic s-a antrenat normal toata saptamana si e apt pentru partida de pe National Arena.



"Nu ai timp sa te bucuri de rezultate, la 3 zile vine un alt meci important. Avem obiectivul de a castigat campionatul, fiecare meci e important, trebuie sa castigam. Stiam ca e greu la Steaua, mereu joaca in cupele europene, trebuie sa fim pregatiti.

Eu preferam sa joc la 3 zile, acum depinde de jucator. Unuii au o anumita varsta, altii au probleme medicale.

Am castigat campionatul acolo, Cupa Romaniei, a fost o perioada buna si frumoasa pentru mine, chiar daca am jucat doar 6 luni.

L-au transferat pe Ionita, pe Tucudean, a fost jucator important pentru Viitorul, Mailat e un jucator de Viitor, dar eu remarc echipa de la CFR, sunt foarte bine organizati.

A trecut meciul cu Medias, important e ca am castigat cele 3 puncte, acum urmeaza alte meciuri importante pe care trebuie sa le castigam.

La meciul cu Medias am avut 3 jucatori Sub 21 in primul 11. Nu e problema din punctuul asta de vedere.

Echipa in mare e stabilita, am pregatit in aceasta saptamana meciul si stiu echipa. Nu stiu daca a dat-o patronul. A dat-o? Nu stiam. Ok.

Cei doi atacanti sunt suspendati, dar il avem pe Florin Tanase, a jucat si la Medias si in meciurile de pregatire, sper sa aiba evolutii bune pe acea pozitie. Atunci cand a jucat pe acea pozitie a jucat bine.

Nu sunt genul sa comentez arbitrajul, nu ma intereseaza, nu am nicio problema. Vreau doar sa fim arbitrati corect. Nu comentez ce a zis Muresan.

Stiu foarte bine jocul lui CFR, l-am analizat si anul trecut si acum cu Chiajna, stim unde sunt puternici si unde au probleme. Speram sa facem in meci ceea ce am pregatit. Nu pot sa va spun ce gandesc eu, ce vor juca ei. Am idei, dar sper sa nu ne surprinda cu ceva.

Dan Petrescu este un antrenor foarte bun, a avut rezultate foarte bune, e clar ca e unul dintre cei mai buni antrenori romani in acest moment.

Planic s-a antrenat toata saptamana, medical este ok. Vom vedea daca va juca, nu are meciuri in picioare in ultimul timp, ii va fi greu, dar vom vedea.

Este clar ca la fiecare joc avem nevoie de suporteri, cand sunt suporterii langa echipa avem alt randament. Daca vom reusi maine sa castigam, cred ca la meciul cu Lazio va fi stadionul plin", a spus Nicolae Dica intr-o conferinta de presa.

