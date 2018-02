FCSB - CFR // Becali a dezvaluit echipa lui Dica: o singura dilema, dupa jocul dezamagitor al lui Nedelcu: "Are nevoie de jocuri tari"

Gigi Becali a conturat echipa folosita de Dica in derby-ul de titlu cu CFR.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Antrenorul are o singura dilema pentru partida cu liderul campionatului. Becali i-a cerut sa nu-l foloseasca pe Nedelcu si sa aleaga intre Filip si Ovidiu Popescu. Si Man e incert pentru partida.

"Sa vada daca Man poate, a avut o mica problema. Tanase atacant, fundasii se stiu, probabil o sa intre Planic. A ramas sa aleaga intre Pintilii, nu s-a decis cu cine sa joace in centru. Eu am zis sa aleaga intre Popescu si Filip. Eu asa am zis. Sa vedem ce o sa aleaga el. Nu am discutat inca despre echipa, nu a facut-o inca. I-am dat o sugestie, Nedelcu e valoros, dar nu mi-a placut de el. Are nevoie de jocuri tari.

Daca ar fi dupa mine, Teixeira ar juca, dar nu e dupa mine. Cand sunt meciuri mai usoare, imi mai dau cu parerea. Daca el nu vrea sa joace cu Teixeira, inseamna ca nu poate sa joace. Asa este.

Nu stiu ce Morais, intrebati-l pe Dica.



Steaua trebuie sa castige meciul, si daca pune un fundas central varf, trebuie sa castige. Daca nu castiga, nu castiga. Dar nu o sa luam varf pentru doua meciuri. Avem 2 atacanti. Il avem pe Tanase. Pentru noi este varf cand avem nevoie.

Nu e un capat de tara daca nu castigam meciul asta. O sa fie 3 puncte in playoff daca pierdem. Dar ei n-au cum sa castige meciul. Poate facem un egal, le convine lor. Dar sa castige nu au cum. Noi cand ne mobilizam nu avem probleme, ca avem valoare.

E prea important meciul asta ca sa discutam de Lazio si Dinamo. Ne concentram doar la meciul asta, nu ne gandim la ce urmeaza.

Meciurile cu CFR si Lazio sunt cele mai importante. Si daca ne bate pe noi, Dinamo tot nu intra in playoff, o sa vedeti.

Daca nu se injumatateau punctele, ceream victorie cu Dinamo. Dar pentru ca se injumatatesc cer victorie cu Lazio. E sansa unei calificari, 1,5 milioane incasari...

Mai cresc Man si Coman, le creste cota daca ne calificam. Cresc si castigurile cu o treapta daca ne calificam.

Cred ca vor fi peste 40.000 de spectatori, vad interesul de pana acum", a spus Becali la Digi.

In aceste conditii, Steaua ar arata astfel cu CFR sambata seara:



Vlad - Momcilovic, Planic, Gaman, Benzar - Pintilii, Filip, Man, Budescu, Teixeira - Tanase