FC Voluntari, nevoita sa se cazeze in Alba Iulia inainte de meciul cu CFR: toate hotelurile sunt ocupate de "Martorii lui Iehova", veniti in Cluj la Congresul Mondial

Delegatia echipei FC Voluntari a fost nevoita sa se cazeze in Alba Iulia, pentru ca nu a mai gasit niciun hotel liber in Cluj.

Ilfovenii n-au gasit niciun hotel liber in Cluj, sau in jurul Clujului, asa ca au fost nevoiti sa se cazeze la Alba Iulia.

In acest weekend, Cluj Arena va gazdui un eveniment de amploare - conferinta mondiala a cultului religios "Martorii lui Iehova". 30.000 de oameni vor participa, anunta actualdecluj.ro.

"Ne-am luat toate masurile ca sa ajungem in conditii destul de bune la meci in aceste zile. Am inteles ca este la Cluj o conferinta mondiala si nu exista niciun hotel liber. Nici macar in jurului Clujului. Asa ca am fost nevoiti sa mergem la Alba Iulia, dar trebuie sa trecem peste aceste lucruri, pentru ca acest aspect conteaza mai putin", a spus Claudiu Niculescu, antrenorul Voluntariului.

CFR Cluj - FC Voluntari se joaca duminica, ora 21:00.