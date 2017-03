ULTIMA ORA: FC FCSB E STEAUA! Ce se va intampla cu pagina de Facebook cu DOUA MILIOANE de fani si cu site-ul clubului

Becali anunta ca azi e prima zi fara Steaua in Liga 1. Clubul va continua insa lupta pentru a-si recupera identitatea.

'Numele e mai putin important. Asta e Steaua' - crede Becali, care a facut pasul in spate si a redenumit echipa FC FCSB pentru a nu avea probleme cu obtinerea licentei UEFA. Societatea FC Steaua Bucuresti SA si-a schimbat si ea numele anterior la Registrul Comertului.

In ciuda masurii de redenumire cu efect imediat, Steaua va continua sa-si foloseasca numele, sustin sursele Sport.ro. Chiar daca si-a rezervat si domeniul FCSB.ro, site-ul ramane 'steauafc.com', iar contul de Facebook cu doua milioane de fani al Stelei nu se modifica nici el dupa initialele din glumele lui Sumudica. In comunicare va fi in continuare folosit numele Stelei.

Desi antrenorul Astrei a comentat ironic informatia oferita de Becali, dinamovistii isi iau cat se poate de in serios marea rivala. 'Cu cine jucati duminica seara?', a fost intrebat Mutu dupa Craiova - Dinamo. 'Sa-ti dau eu programul? Cu Steaua!' - a venit raspunsul 'Briliantului'. Contra, Danciulescu si restul dinamovistilor i-au intarit si ei pozitia rivalei cu declaratiile pe care le-au dat inaintea Clasicului Romaniei.

"Ce derby sa fie duminica? Dinamo e Dinamo, dar FCSB? E o echipa cu 5 campionate, abia infiintata, putem si noi sa-i ajungem, cu ajutorul lui Dumnezeu", a comentat ironic Sumudica la conferinta de presa a Astrei de ieri.