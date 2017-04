FC Caram Pianul. Top 10 cei mai constanti, dar subapreciati jucatori din Liga I

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Din pacate, in fotbalul romanesc, unul al extremelor si al caderii subite in admiratie, sunt apreciati fotbalistii talentati, dar capriciosi, care joaca intr-o etapa de nota 10 si in alta de nota 5. In umbra lor exista niste jucatori care evolueaza constant bine, de nota 7 sau 8, si care fac rotitele echipelor lor sa se invarta in bune conditii de fiecare data, dar care nu atrag atentia atat de mult si nu sunt nici apreciati si nici admirati la adevaratul nivel.

1. Florin Purece (25 de ani) - Viitorul Constanta

Mijlocasul ofensiv s-a facut remarcat la UTA si Concordia Chiajna, a fost dorit insistent de Rednic si Andone la Dinamo si a fost urmarit de CFR Cluj si CSU Craiova, dar a ajuns in vara anului trecut la Viitorul, unde a devenit rapid un om de baza in cel mai bun sezon din istoria clubului constantean. Desi jucatorii care inscriu mai mult au luat fata in 2017, gen Coman, Morar sau Chitu, Hagi a inteles ca Purece este esential in rolul de coordonator de joc si de pasator decisiv pentru echipa sa, care are un joc bazat pe posesie prelungita. De altfel, pentru a ii oferi cat mai multa libertate pe teren si pentru a il degreva de sarcinile defensive, Hagi l-a cumparat in aceasta iarna si pe Nelut Rosu, cu care Purece formase un solid cuplu de mijlocasi centrali la Concordia Chiajna. "Purece, in jumatate de an, va fi in echipa nationala, asta i-am si zis, cand a semnat. Le multumesc tuturor ca nu l-au bagat in seama, ca nu a fost niciodata la un lot national, pentru ca am putut sa il iau liber de contract. E singurul mijlocas ofensiv stangaci adevarat din fotbalul romanesc", declara Hagi in urma cu un an.

2. Takayuki Seto (21 de ani) - Astra Giurgiu

Desi s-a aflat mereu in umbra lui Alibec, Budescu, Teixeira, Boldrin sau De Amorim, japonezul Seto a fost intotdeauna un jucator constiincios si calculat, reusind la intalnirea cu Dinamo din sezonul trecut, cand Astra a sarbatorit cucerirea titlul de campiona, sa ajunga la borna 203 meciuri in Liga 1 si sa devina jucatorul strain cu cele mai multe partide pe prima scena, depasindu-l pe liderul de pana atunci, portughezul Cadú. Seto a imbinat perfect de-a lungul carierei la Astra, profesionalismul japonez, controlul simplu si elegant al balonului castigat in timpul uceniciei din Brazilia si inventivitatea romanesca, devenind unul dintre cei mai constanti fotbalisti din Liga 1 si punctul fix intr-o echipa care a reusit in ultimii ani sa cucereasca titlul, sa castige Cupa si Supercupa Romaniei si sa se califice in "16-imile" Europa League.

3. Tiago Lopes (28 de ani) - CFR Cluj

Adus in ianuarie 2014 de la Covilha, o echipa de liga secunda din Portugalia, pentru a il inlocui pe Laszlo Sepsi, lusitanul a devenit rapid un fundas stanga respectat in Liga 1 si si-a trecut in palmares Cupa Romaniei in 2016, dupa finala dramatica cu Dinamo, cand a si inscris la loviturile de departajare. Portughezul este un fotbalist cu atitudine, cu rautate pozitiva in joc, cu o capacitate de efort extraordinara si cu urcari dezechilibrante in atac, iar contractul sau expira in vara acestui an. Daca CFR nu ii va oferi rapid prelungirea, probabil ca va primi imediat oferte de la adversarele din play-off.

4. Alexandru Stan (28 de ani) - Astra Giurgiu

Stan a fost reprofilat cu succes in acest sezon de Marius Sumudica ca fundas dreapta, el fiind de meserie mijlocas de banda. Stan a reusit in mod surprinzator sa ii faca uitati pe Gabriel Enache, Pedro Queirós si Kristi Vangjeli si este considerat in acest moment unul dintre cei mai constanti fotbalisti din campionat si unul dintre fundasii de banda dreapta din Liga 1 de urmarit de catre stafful nationalei Romaniei. Desi fizicul sau nu este unul impresionant si nu este un personaj carismatic, Stan este un jucator rapid si are profilul unui fundas lateral modern cu urcari dese si periculoase in atac si cu centrari de o calitate superioara celor cu care ne-au obisnuit fotbalistii din Liga 1, fara sa neglijeze insa acoperirea flancului pe faza defensiva.

5. Mihai Popescu (23 de ani) - Dinamo

Desi este considerat in acest moment doar varianta de rezerva pentru postul de fundas central, aparatorul lui Dinamo reprezinta o solutie de viitor si un fotbalist, la fel ca Radu Stefan, Cosmin Moti sau Dragos Grigore, pe care “cainii” pot obtine o suma buna de transfer. Daca tinem cont ca lui Dielna ii va expira imprumutul in aceasta vara, iar contractul lui Maric este valabil pana in luna iunie 2017, probabil ca noul cuplu de fundasi centrali ai lui Dinamo in sezonul urmator va fi alcatuit din Popescu si Nedelcearu, daca ros-albii nu vor reusi un transfer spectaculos. Inalt si puternic (189 cm si 80 kg), Popescu a impresionat in meciurile din acest sezon prin usurita cu care a facut fata in duelurile aeriene si in cele 1 la 1, dar si prin tacklingurile spectaculoase. Cumparat de la Sporting Pitesti, el a urcat toate treptele clubului dinamovist de la juniori, echipa secunda si pana la seniori, fiind imprumutat in Liga a 2-a, la Berceni si Calarasi, cu ultima jucand barajul cu UTA de promovare in Liga 1.

6. Daniel Novac (29 ani) - FC Voluntari

Mijlocasul central al ilfovenilor a ajuns sa se impuna la o echipa de Liga 1 dupa un traseu sinuos, care a avut ca halte FC Branesti, echipa lui Ilie Stan retrogradata dupa doar un sezon in prima liga, Sportul Studentesc, unde a facut cunostinta cu marile probleme financiare din Regie sau lupta pentru promovare in Liga 1 cu CSMS Iasi. Desi are concurenta serioasa pentru un loc in linia mediana a celor de la Voluntari, unde mai evolueaza Cernat, Lazar sau Marinescu, Novac a avut evolutii solide si este unul dintre oamenii de baza ai echipei, la ultimele meciuri purtand chiar si banderola de capitan. Mijlocasul bucurestean este unul dintre cei mai puternici fotbalisti din Liga 1, are o capacitate buna de efort si este un excelent pasator.

7. Catalin Golofca (27 de ani) - FC Botosani

"Cred ca are un sfert de norma ca fotbalist si lucreaza si la caile ferate. Are un pontaj acolo. Domne, daca mai eram antrenor, jucatorii astia cu tatuaje nu apucau sa intre pe teren!", il ironiza Cornel Dinu in stilul carcateristic pe Golofca in noiembrie 2016. De atunci, micutul mijlocas botosanean a fost si actorul unui scandal monstru, dupa ce a fost agresat pe banca de rezerve, in luna martie, de propriul antrenor. Dincolo de ironiile vis-a-vis de inaltimea, alura si tatuajele sale, Golofca ramane unul dintre cei mai penetranti mijlocasi ofensivi din Liga 1, ajuns la maturitatea sportiva. De altfel, el ar putea fi urmatorul jucator vandut de clubul botosanean, cel care i-a lansat catre echipe mai ambitioase in ultimii ani si pe Fulop, Ngadeu, Martinus, Cabrera sau Matulevičius.

8. Bryan Nouvier (21 de ani) - CFR Cluj

Sosirea fotbalistului crescut de Metz la un CFR aflat in insolventa, in 2015, a fost surprinzatoare, mai ales ca tanarul mijlocas stanga a venit gratis si poate juca atat mijlocas stanga, cat si pe orice pozitie in linia ofensiva din spatele varfului sau chiar ca al doilea atacant. Evolutiile sale au fost unele apreciate, iar pe adresa clujenilor au venit deja oferte de la cluburi din spatiul ex-sovietic. De altfel, se vede ca rapidul si tehnicul mijlocas de banda are calitatea specifica jucatorilor produsi de Academia lui Metz, de unde a iesit de-a lungul timpului o pleiada de jucatori exceptionali (Emmanuel Adebayor, Robert Pires, Miralem Pjanic, Papiss Cisse, Ludovic Obraniak, Louis Saha, Sadio Mane, Franck Beria sau Rigobert Song).

9. Cristian Barbut (21 de ani) - ACS Poli Timisoara

Pana acum, Barbut a fost dat ca si plecat de la Timisoara in fiecare pauza competitionala. In 2014, Dinamo a oferit o suma de transfer si un salariu mult prea mici in schimbul sau, in vara lui 2016 Steaua si Astra au refuzat sa plateasca 150.000 de euro pentru el, iar Rapid, FC Voluntari si Pandurii l-au curtat intens, dar fara rezultat. Probabil ca astazi echipele respective regreta ca nu au platit un chilipir pentru unul dintre cei mai rapizi fotbalisti din Liga 1. Micutul banatean poate juca atat mijlocas dreapta, cat si ca al doilea varf si este un produs 100% al Centru de Copii si juniori ai clubului timisoarean, care i-a mai promovat pe Contra, Codrea, Vlaicu, Velcea, Torje sau Luchin.

10. Vlad Achim (28 de ani) - FCSB

Mijlocasul, care impresiona in sezoanele precedente pe cand evolua pentru Viitorul si FC Voluntari, a fost folosit doar sporadic in actuala stagiune la FCSB, unde Reghecampf a insistat sa il titularizeze pe veteranul Mihai Pintilii, desi acesta este departe de forma care l-a consacrat. In 2014, mijlocasul defensiv s-a accidentat la ligamentele incrucisate si a fost nevoit sa stea 6 luni departe de gazon, dar la revenire a devenit unul dintre cei mai buni pasatori din campionat, iar echipa lui Gigi Becali l-a achizitionat imediat. Din pacate pentru inchizatorul care prindea lotul national in perioada cand era antrenat de Hagi, el a fost folosit rar in acest sezon, de cele mai multe ori din postura de rezerva si de cateva ori chiar pe alte posturi decat cel din fata apararii, insa Achim ramane un jucator valoros cazut victima „laboratorului de experimente” FCSB. Probabil ca ar fi titular la orice alta echipa din Liga 1.