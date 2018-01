FC Botosani si-a prezentat achizitiile de Play Off! Fostii stelisti Golofca, Achim si Golubovic vor juca pentru echipa lui Enache

FC Botosani isi pune sperantele in fostii stelisti Golofca, Achim si Golubovic, primii doi imprumutati de la echipa ros-albastra, pentru a prinde Play Off-ul.

FC Botosani si-a prezentat cele cinci achizitii ale iernii. Catalin Golofca, Vlad Achim, Bojan Golubovic, Mircea Axente si Florin Acsinte vor juca sub comanda lui Costel Enache.

"Am revenit cu ganduri mari, pentru ca recent am facut performanta la Voluntari si imi doresc foarte mult ca aceasta echipa sa faca mult mai mult. Are potential, un staff foarte bun, jucatori si conducatori buni. Cred ca sunt sanse pentru a face performanta la Botosani", a spus Florin Acsinte.



"Avem un lot puternic, avem niste meciuri dificile, dar principalul gand este sa prindem Play Off-ul. Si Cupa Romaniei este un obiectiv important", a spus si Catalin Golofca.