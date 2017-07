FC Arges renaste: 1 leu biletul la toate meciurile din noul sezon, echipa joaca in Liga a 2-a

1 leu biletul la meci, 19 lei abonamentul pentru tot sezonul - sunt preturile stabilite de FC Arges pentru noul sezon.

Consiliul Local Pitesti a stabilit ca pretul unui biletet pentru meciurile echipei FC Arges, fosta SCM Pitesti, de pe Stadionul Nicolae Dobrin, in sezonul 2017-2018, sa fie de 1 leu, iar abonamentul 19 lei.

Primarul Cornel Ionica isi doreste ca stadionul sa fie plin la toate meciurile echipei din Liga a II-a.

“Din dorinta de a incuraja prezenta la stadion a cat mai multor spectatori, am decis ca pretul unui bilet sa fie de numai un leu, mai mult simbolic, emiterea de tichete fiind obligatorie pentru contorizarea numarului de spectatori. De asemenea, pretul unui abonament pe un sezon, de persoana, va fi de doar 19 lei, indifererent de locul ocupat in tribuna. In consecinta, va asteptam in numar cat mai mare la stadion pentru ca FC Arges sa reia sirul succeselor si cu ajutorul dumneavoastra!”, a scris edilul pe contul sau de Facebook.

Nou-promovata in Liga a II-a SCM Pitesti a devenit FC Arges, dupa ce Consiliul Local Pitesti a cumparat si cedat marca fostei campioane catre clubul finantat de autoritatile locale. Comitetul Executiv al FRF a aprobat ca echipe sa se numeasca FC Arges, incepand din sezonul 2017.