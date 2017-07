Faza la care Budescu l-a imitat pe Messi! Ce a putut sa faca noul BRILIANT al Stelei! VIDEO

Steaua a invins-o cu 3-0 pe Beveren iar Constantin Budescu a fost cel mai bun jucator de pe teren.

Transferat in aceasta vara la Steaua dupa 2 ani in care a refuzat ofertele lui Gigi Becali, Budescu a aratat inca o data in partida cu Beveren motivul pentru care aducerea lui le da sperante stelistilor la un nou titlu si o calificare in grupele Ligii Campionilor.

Budescu a reusit o dubla si a ajuns la 4 goluri in partidele amicale din Olanda, evolutia lui fiind entuziasmanta! Mai intai, Budescu a deschis scorul cu o reluare din prima la centrarea lui Grecu.

Apoi a venit o faza superba la care a driblat mai multi adversari si l-a lasat fara replica pe portar! Din pacate, lobul sau a lovit bara transversala si a iesit in aut de poarta! (vezi mai sus faza)

Budescu nu s-a oprit aici! In a doua repriza a reusit un nou gol dupa ce a pacalit doi adversari in careul mic cu un dribling a la Messi! Budescu a ridicat mingea peste cei doi adversari si apoi a trimis in poarta goala (vezi mai jos golul)