Faza in care stelistii l-au vazut pe ZIDANE! Teixeira a ridicat stadionul in picioare cu o trecere de Champions League! Ce a reusit

Teixeira n-a jucat decat 24 de minute cu Botosani. Chiar daca n-a marcat, portughezul a reusit sa ridice stadionul in picioare cu un numar de magie.

In minutul 82, mijlocasul a driblat in stilul Zidane. Teixeira a reusit o trecere superba, pirueta pe minge, in fata unui adversar, si a pasat pentru un coechipier in jumatatea adversa. Faza a dezmortit atmosfera trista din repriza a doua. Aproape toti fanii de la tribuna a doua s-au ridicat sa-l aplaude pe fotbalistul Stelei.



Sursa foto: Dolce Sport