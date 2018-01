Faza GENIALA in meciul lui Hagi! Ce a facut aparatorul de la Vladivostok cand a vazut mingea :))

Drumul de 11 500 de kilometri pe care jucatorii lui Luch Vladivostok i-au facut pana in Antalya inca se simte. :)

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Jucatorii echipei din Rusia au resimtit distanta lunga pe care au parcurs-o. pana in Turcia. Contra Viitorului, unul dintre fundasii lui Luch a oferit faza meciului. Nu printr-o interventie care sa salveze un gol, din pacate pentru el. Aparatorul incearca intr-un mod original sa respinga o minge pe care i-ar fi fost mult mai usor sa o trimita departe de poarta cu piciorul. Viitorul n-a profitat, insa fotbalistul a revenit in forta si a facut si un hent dupa o centrare trimisa in careu.

Viitorul - Luch Vladivostok s-a terminat 4-2.

Sursa video: fcviitorul.ro