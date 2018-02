Faza de DOSARELE X in Liga I! A fost sau nu penalty pentru Voluntari cu Craiova? Ce spune Ion Craciunescu

Voluntari 0-1 Craiova // Meciul dintre Voluntari si Craiova s-a lasat cu o faza care i-a nedumerit chiar si pe experti.

Craiova s-a impus cu 1-0 la Voluntari si ramane in lupta pentru titlu. Meciul se putea incheia insa diferit, daca arbitrul Marcel Barsan acorda penalty pentru Voluntari pe finalul partidei.

Daniel Benzar a profitat de o mare eroare a oltenilor in fata careului si a scapat in careul oaspetilor. Portarul Mitrovic a iesit in viteza si a lovit mingea, moment in care l-a pus la pamant si pe Benzar. Centralul a dat penalty, dar asistentul a intervenit si a intors decizie, desi se afla la mare distanta de faza. Nici Ion Craciunescu nu stie ce sa spuna, chiar dupa ce a vazut mai multe reluari.

"Mi se pare ca ajung in acelasi timp si ating mingea amandoi. In aceasta situatia, arbitrul trebuie sa lase minge asa continue. daca Benzar atinge primul, atunci e fault. Dar intre atingerea unuia si a celuilalt sunt microni de secunda. Dar dupa parerea mea, decizia corecta este sa lase jocul sa continue.

Arbitrul asistent trebuie sa intervina doar in situatia in care arbitrul nu a putut sa vada faza. Dar el aici a vazut faza. Interventia asistentului mi s-a parut bizara. Nu stiu cat este de corecta decizia, eu asa as concluzionat, sa joace jocul sa continue. Asistentul nici nu avea cum sa vada. La cati metri de faza s-a aflat? E la 60 de metri", a spus Craciunescu la Digi.

