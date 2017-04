Favoritul lui Becali, gata sa-l tradeze pe Sumudica. Teixeira: "Steaua e o varianta! Astra nu mi-a propus nimic"

Astra a pierdut din nou in Play Off, iar sansele campioanei en-titre sa urce mai sus de locul 6 in acest sezon scad tot mai mult. Formatia giurgiuveana va trece, cel mai probabil, prin schimbari la finalul stagiunii.

Astra ar putea schimba radical lotul, dar si pe antrenorul Sumudica, la finalul acestui sezon. Daca "Sumi" a spus in repetate randuri ca este dispus sa isi gaseasca un alt angajament, 13 fotbalisti ai echipei giurgiuvene vor ramane liberi de contract.

Printre jucatorii care isi vor incheie intelegerile la vara se numara si veteranul Filipe Teixeira. Mijlocasul de 36 de ani este unul dintre preferatii lui Marius Sumudica, dar si ai lui Becali, patronul FCSB. Acesta din urma si-a manifestat nu doar o data dorinta de a-l transfera.

La finalul meciului cu CFR, pierdut de Astra cu 0-1, Teixeira si-a aratat disponibilitatea pentru un transfer.

"Mi se pare ca am avut un penalty corect, dar nu mai conteaza. Asta este, suntem tristi, suntem intr-un moment prost. in campionat nu mai avem pentru ce lupta. Mai avem Cupa, putem salva sezonu, dar nu vom preda armele nici in campionat. Jucam fiecare meci la victorie.

Eu sunt la final de contract. Vom vedea, discut cu oamenii din conducere. Deocamdata nu mi-au propus nimic, dar mai este timp. Orice echipa este o varianta, chiar si Steaua", a spus Teixeira.