Fault in atac si/sau hent?! Raspunsul lui Ion Craciunescu la fazele controversate din Steaua - CFR

Steaua 1-1 CFR Cluj | Echipa lui Dan Petrescu ramane lider, cu doua puncte in fata ros-albastrilor. Ion Craciunescu a comentat fazele litigioase la final.

"Regulamentul s-a schimbat. Portarul nu mai are niciun privilegiu in suprafata de pedeapsa, decat acela de a juca mingea cu mana. In rest, orice duel cu un fotbalist advers se judeca la fel ca orice alt contact.

Daca este un fault al adversarului asupra portarului?! Dupa parerea mea, fotbalistul CFR-ului joaca mingea regulamentar si nu il impinge pe poartar, nu ii face nimic. Amandoi ataca mingea si se intalnesc la un anumit punct. Atacantul a atins primul mingea. Din punctul meu de vedere, nu exista niciun fel de problema, golul este valabil.



Daca imi spune mie cineva ca Djokovic a intins mana spre minge...

Djokovic nu mai avea cum sa-si retraga mana. Plus ca era in saritura si avusese un contract cu adversarul. Nu a fost o lovitura controlata cu mana, deci nu a fost hent.

Inainte ca mingea sa ajunga la Djokovic si Vlad, Muresan il tine pe Momcilovic. Insa orice arbitru si orice om urmareste mingea la o astfel de faza. Apoi, mie nu mi se pare o tragere atat de puternica", a spus Ion Craciunescu la Digisport.