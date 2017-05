farastadion! Cea mai simpla varianta pentru Dinamo in disputa dintre MAI si Badea! Unde ar putea sa joace

Fanii nu au mai dorit pista, insa Dinamo risca sa ramana fara stadion!

Situatia stadionului din Stefan cel Mare este extrem de complicata. Ministerul de Interne i-a acordat un ultimatum lui Nicolae Badea insa situatia din acest moment face imposibila modernizarea arenei! Surse guvernamentale si federale sustin ca nu se va ajunge la niciun acord. Ultima sansa de salvare a stadionului au esuat si astfel stadionul cel mai central din Bucuresti va ajunge in cea mai proasta stare.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a vorbit despre solutiile lui Dinamo, dezvaluind ca arena celor de la Sportul este singura varianta viabila! O alta alternativa ar fi mutarea pe arena din Voluntari care va avea noctura.



“Stadionul Sportul este o alternativa. Stadionul Cotroceni are o problema asemanatoare cu cea a lui Dinamo, pentru ca este in proprietatea BNR si trebuie trecut in proprietatea Primariei Sectorului de care apartine” a spus Razvan Burleanu la Sport.ro.