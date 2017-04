FARA BANI pentru ligile inferioare! Inca un atac dur la FRF: "Diversiune securista!"

Cluburile din Liga I au respins in cadrul Adunarii Generale a LPF propunerea Federatiei ca din drepturile de televizare a meciurilor din primul esalon sa se acorde cinci la suta gruparilor din ligile a II-a si a III-a.

Presedintele executiv al CSM Poli Iasi, Florin Prunea, a declarat ca ideea FRF reprezinta o manevra "comunisto-securista" pentru a invrajbi lumea fotbalului romanesc.

"In Comitetul Executiv al FRF nu s-a votat. Nu stiu cine a facut aceasta propunere, este o diversiune comunisto-securista. S-a facut pentru ca in Adunarea Generala a FRF sa se spuna: <uite-i pe astia de la Liga I, nu au fost de acord>. Apoi sa se spuna ca e unul acolo, Prunea, care poate va fi candidat la presedintia FRF si nu e de acord sa va dea bani. Persoanei respective ii cer public sa iasa sa spuna ce face cu milionul de euro de la UEFA, care a fost dat in Congresul de la Helsinki pentru dezvoltarea fotbalului.

Cu acel milion plus primele dupa meciul cu Feroe, de sute de mii de euro, parerea mea este ca Liga a II-a si a III-a pot face multe academii de fotbal. Nu o sa se faca acest lucru, pentru ca banii veniti de la UEFA, care sunt foarte multi, peste zece milioane de euro pe an, nu se duc unde sunt destinati, ci se duc in prime persoanle, se cheltuiesc unde se cheltuiesc. Acest lucru trebuie sa-l spuna el (n.r. - presedintele FRF, Razvan Burleanu). Este o diversiune pentru a invrajbi familia fotbalului, dar nu va reusi. Am vazut astazi o unanimitate, au fost pareri foarte vehemente fata de acest tupeu inimaginabil al unuia care incaseaza milioane de euro si nu da banii la cluburi. Dar de la anul, cand va fi ales noul presedinte, toti banii care vin de la UEFA trebuie sa ajunga la cluburi", a declarat Prunea, dupa Adunarea Generala a LPF.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, la 21 aprilie, ca va propune Adunarii Generale a FRF, din 27 mai, sa voteze "principiul de solidaritate”, care impune distribuirea unui procent de 5 la suta din drepturile de televizare a meciurilor din Liga I catre cluburile din ligile a II-a si a III-a.

"Vreau sa clarific un lucru - FRF nu vrea sa-si finanteze proiectele sau sa-si plateasca salariile din banii de la Liga Profesionista de Fotbal. Mecanismul de solidaritate in sport este numele dat redistribuirii fondurilor financiare dinspre sportul de elita spre sportul de amatori. Consider ca e de datoria noastra sa gasim mecanisme de redistribuire la nivelul fotbalului din Romania. Consideram ca un procent de 5 la suta din drepturile TV incasate astazi de Liga Profesionista de Fotbal reprezinta un indicator legitim si proportional, bani care sa se intoarca catre Liga a II-a si a III-a, conform acestul principiu.

In Germania, echipele din esalonul secund primesc 20 la suta din sumele incasate de Bundesliga. In Suedia, procentul este 16 la suta, in Spania de 10 la suta. Azi, in Liga I, ai o medie a bugetelor de 5 milioane de euro, in timp ce la Liga a II-a media bugetelor este de sub 500.000 de euro, deci 10 la suta din bugetele de la Liga I. Acest sistem este cunoscut in intreaga Europa, dar nu a fost aplicat in Romania. Consideram ca acest procent de 5 la suta reprezinta un indicator legitim. E un principiu care trebuie aplicat”, a explicat, atunci, Burleanu.

Intrebat ce se va intampla daca gruparile din Liga I nu vor fi de acord cu aceasta propunere, Burleau a spus: „Avem o Adunare Generala a Federatiei Romane de Fotbal, care este forul care decide organizarea fotbalistica. Acolo va fi luata aceasta decizie. Noi am colectat aceste propuneri din partea membrilor afiliati si e de datoria noastra sa o punem pe agenda, iar membrii afiliati sa voteze in cunostinta de cauza”.

News.ro