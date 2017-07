Fantastic! Cati suporteri sunt asteptati pe stadion la meciul din aceasta seara, Timisoara - Steaua

Adrian Neaga, actualul director sportiv al Timisoarei, a fost in teren si a marcat trei goluri la celebrul 1-8 de pe "Dan Paltinisanu".

Oficialii Timisoarei se asteapta la un stadion aproape plin la meciul din aceasta seara cu FCSB, in etapa a doua a sezonului.

"Asteptam in jur de 20.000 de suporteri la acest meci. Steaua aduce lumea la stadion, asa este, dar eu cred ca rezultatul de la Chiajna si transferurile care s-au facut in aceasta vara sunt principalele argumente pentru aceasta asistenta."

"Suntem bucurosi ca am ramas in prima liga, speram ca in acest sezon sa nu mai avem emotii de retrogradare. Cred ca o clasare in primele 10 locuri este un obiectiv realizabil.", a spus Rica Neaga, directorul sportiv al Timisoarei.

Neaga a fost in teren, si a marcat trei goluri pentru Steaua, la celebrul 1-8 de pe "Dan Paltinisanu", in 2004.

"Imi aduc aminte de acel meci, dar trecutul e trecut, conteaza prezentul. Acum sunt director sportiv la Timisoara si sper ca noi sa castigam in seara asta", a mai spus Neaga la Ora Exacta in Sport.