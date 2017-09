Fanii Stelei, aproape sa ii umileasca pe dinamovisti. Cati ultrasi au venit azi in liga a 4-a, dupa ce Dinamo a avut 1700 de fani cu Sepsi

Steaua si Dinamo se vor duela si in liga a 4-a.

Steaua si Dinamo au, incepand de vara asta, doua echipa. FCSB si CSA se lupta pe palmares si continuitate, in timp ce echipa lui Negoita si noua echipa infiintata de Badea fac acelasi lucru.

Daca fanii lui Dinamo au ales sa ramana langa echipa lui Negoita, la Steaua lucrurile sunt mai complicate. Peluza Sud a ales sa sustina echipa din liga a 4-a, infiintata de Armata, alaturi de o parte din gruparile de la Peluza Nord, desi unele dintre ele s-au intors langa FCSB la meciul cu Sporting.

Acestia au venit in jur de 1500 la meciul de azi cu Sportul Studentesc, din liga a 4-a, o suma peste multe echipa din Liga 1, unde unele meciuri se joaca cu sub 1000 de spectatori. Ultimul exemplu este meciul Astra - Juventus Bucuresti, care s-a jucat cu 300 de fani in tribuna.

Fanii Stelei se pot lauda ca au avut la meciul cu Sportul aproape cati fani a avut Dinamo acasa, cu Sepsi. Dinamovistii au fost 1700 in tribune, in timp ce CSA are in jur de 1500 de fani prezenti la meci in aceasta seara!

Ca si comparatie, FCSB a avut 5800 de fani la ultimul meci acasa, cu Botosani.