"Fanii lui Dinamo m-au trimis la nationala, maseurii m-au rugat sa-i iau cu mine". Ionut Popa e pe val dupa ce a batut CFR si Dinamo. Ce spune despre postul de selectioner

Dinamo 1-2 ACS Poli | Timisoara mai da o lovitura in Liga I, dupa ce a batut si liderul CFR Cluj.

"Cand a inceput jocul, ma gandeam sa nu luam multe, pentru ca Dinamo a inceput agresiv, si-a creat ocazii. Noi am inceput prost, mi-a fost frica. Dar in repriza a doua am avut doua ocazii de 1 la 1, am ratat exasperant. Ma bucur ca in cele din urma am castigat.

Cativa suporteri ai lui Dinamo m-au trimis pe mine la nationala, iar maseurii mi-au zis sa-i iau cu ei cand ma duc selectioner.

Una e sa fii antrenor, alta e sa fii selectioner, treubie sa facem diferenta, e greu pentru unii sa perceapa acest lucru.



A fost o nimereala ca am batut Clujul si Timisoara, asa a fost. Noi suntem o echipa care am vrut sa nu parem a fi una mica. E meritul baietilor pentru jocul facut", a spus Ionut Popa, antrenorul lui ACS Poli.