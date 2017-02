Fanii lui Dinamo, deloc impresionati de numirea lui Contra. Cati fani vor fi diseara pe National Arena

Dinamovistii nu au vandut prea multe bilete pentru meciul din aceasta seara.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Dinamo l-a dat afara de Andone si l-a adus in locul sau pe Cosmin Contra. Acesta a cerut fanilor sa fie langa echipa in ultimele 3 etape, pentru a putea ajunge in play-off si a lupta pentru un loc de cupe europene.

Dinamovistii nu se inghesuie insa la meciul din aceasta seara cu Botosani, programat pe National Arena. Acestia au vandut pana in 1500 de bilete, urmand a fi in jur de 2000 de oameni la meciul din aceasta seara.

Dinamo nu a avut deloc o medie buna de fani pe teren propriu sezonul acesta. Cu exceptia meciului cu Steaua, unde s-au strans peste 20.000 de suporteri, media este undeva pe la 1500 de fani la fiecare meci.

Cifrele lui Dinamo pe teren propriu, in Liga I, in ultimele 5 meciuri

Dinamo 1-2 Viitorul - 1400 de fani

Dinamo 1-0 ASA - 1052 de fani

Dinamo 3-1 Steaua - 22785 de fani

Dinamo 0-2 CFR - 2416 fani

Dinamo 2-2 Astra - 1000 de fani