Fanii galezi prezenti la meciul cu Serbia au donat sange pentru un sarb ranit in incidentele intre suporteri

Fani galezi prezenti la meciul cu Serbia au donat sange pentru un sarb ranit in incidente produse intre suporterii echipelor Steaua Rosie Belgrad si Partizan Belgrad, scrie News.ro.

Postul B92 a anuntat ca un fan a fost impuscat in incidente produse vineri dimineata, tanarul de 19 ani fiind transportat la spitalul Zemun.

Imediat a fost lansata o campanie de donare de sange pentru ajutorarea tanarului, iar printre cei care au donat s-au aflat si 30 de fani galezi.

Aproximativ 2400 de suporteri galezi au mers in Belgrad pentru meciul Tarii Galilor cu Serbia, incheiat la egalitate, scor 1-1, in preliminariile CM-2018.

Big respect for Wales fans who came to Belgrade for the match between Serbia and Wales and donated blood for injured Partizan fan @walesaway pic.twitter.com/W25bJTcHN0