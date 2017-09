Fanii aduc BANI pentru Steaua! Vis unic dupa modelul Barca si Real: anuntul oficial a fost facut azi

Steaua Armatei e ajutata in drumul catre liga a 3-a de fanii ei!

Asociatia Stelistilor 1947 a intrat oficial in randul sponsorilor echipei. CSA Steaua e primul club din Bucuresti in care suporterii aduc bani din cotizatiile anuale, model aplicat sezoanele trecute si de Petrolul sau Otelul.

Printr-un comunicat trimis azi presei, AS 1947 explica motivele implicarii in structura de finantare a echipei de fotbal de la CSA:

"Asociatia Stelistilor 1947 anunta ca, incepand din acest sezon, devine unul dintre sponsorii oficiali ai echipei de fotbal Steaua Bucuresti. Astfel, AS47 continua planul de a sprijini activ CSA Steaua si vine in intampinarea performantei, prin crearea unor conditii de pregatire la standarde inalte, care sa permita indeplinirea obiectivului - promovarea in esaloanele superioare. Contributiile anuale, stranse de Asociatie, sunt destinate in special sustinerii financiare a echipei de fotbal Steaua Bucuresti.

Este si motivul pentru care suporterii stelisti care doresc sa se implice in sustinerea celei mai titrate echipe de fotbal din Romania sunt invitati sa se inscrie in Asociatia Stelistilor 1947, accesand site-ul as47.ro.

„Ne dorim sa avem in jurul nostru personalitati care au adus glorie culorilor ros-albastre si impreuna dorim stabilirea unor relatii cat mai bune cu CSA Steaua. In ceea ce priveste sustinerea activa a echipei, dorim atragerea suporterilor la evenimente sportive pentru ca jucatorii sa se bucure de o incurajare impresionanta”, a declarat presedintele AS47.

„Ne bucuram de incheierea acestui parteneriat, ce reprezinta sustinerea neconditionata a suporterilor Stelei. Parteneriatul contureaza obiectivele de performanta pe care echipa si le-a propus la inceputul acestui sezon, motiv pentru care salutam implicarea Asociatiei Stelistilor 1947 in realizarea demersurilor spre succes”, a completat presedintele CSA Steaua, Cristian Petrea.

Asociatia Stelistilor 1947 a fost infiintata in anul 2017 cu scopul de a sustine clubul sportiv Steaua Bucuresti si are personalitate juridica fara scop patrimonial. AS47 isi doreste sa apere interesele si imaginea suporterilor stelisti, promovand valorile si performanta clubului Steaua Bucuresti"