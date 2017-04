A facut accident in timp ce il INJURA pe Sumudica! Antrenorul Astrei vorbea la telefon cu un ziarist! :)) Ce spune de plecarea la Steaua

Sumudica insista ca nu va pleca la Steaua si ii asigura pe fani ca Astra va juca la intensitate maxima toate jocurile ramase pana la finalul play-off-ului.



Sumudica vorbea la telefon pentru un interviu in Gazeta Sporturilor cand a fost acostat de un suporter in trafic. Din nefericire pentru el, fanul a fost atat de implicat in mesajul pe care voia sa i-l transmita lui Sumudica incat a intrat in masina din fata lui. :)

"Nu se pune problema de nimic necinstit, nu va jocuri, nu vad altceva in afara de fotbal. Asigur pe toata lumea ca voi jcua fotbal si cu Viitorul, si cu FCSB, si cu Dinamo. Nu doar ca Astra va evolua sa nu piarda, vom face totul ca sa invingem. Nu se pune problema de altceva, am demonstrat si in trecut ca suntem corecti", a spus Sumudica pentru Gazeta, apoi s-a intrerupt: "Din nefericire pentru un sofer care vocifera la mine vad ca a intrat in masina din fata lui!"

Mutu a dat in trafic si peste Mutu. :)

"Ce faci, te duci la Steaua?", l-a intrebat dinamovistul. Sumudica sustine in continuare ca nu are nicio intentie de a-l inlocui pe Reghecampf.