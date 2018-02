"Faci asta si nu iei gol cu CFR-ul!" Gigi Becali i-a spus lui Andrei Vlad ce sa faca inaintea derby-ului care decide LIDERUL

FCSB - CFR Cluj, 20:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Steaua si CFR se dueleaza in derbyul etapei. Miza este primul loc al Ligii I inaintea intrarii in Play Off. Cele doua formatii se vor intalni pe National Arena, de la 20:45.

Ramasi fara Nita, vandut la Sparta Praga, stelistii se vor baza in acest an pe tanarul Andrei Vlad, un portar in varsta de doar 18 ani. Becali e sigur: "Vlad este Messi al portarilor, dar are nevoie de 6-7 meciuri pentru a capata incredere".

Gigi Becali a fost in cantonamentul echipei inaintea derbyului si a vorbit cu fiecare jucator in parte. Acesta a dezvaluit ca l-a sfatuit pe portar sa se roage!

"I-am zis ca mie mi-a dat siguranta. Stiu ca are emotii, dar i-am zis ca singura solutie sa scape de ele este sa se roage. Daca te rogi, cand vine mingea nu-ti mai e frica, nu mai ai emotii si nu-ti mai bate inima asa de tare", a spus Becali.