"Fac la Timisoara ce face Neymar la Barcelona!" Ce spune noua achizitie a lui Poli dupa transferul in Liga 1

Cel mai rasunator transfer al verii l-a reusit Timisoara. Poli a adus un atacant brazilian care a fost coleg cu Neymar si Casemiro.

Brazilianul Miguel are 25 de ani si a jucat la Palmeiras, la fel ca Rivaldo si Roberto Carlos. Timisoara l-a remarcat la nationalele de tineret ale Braziliei, unde i-a avut colegi pe Neymar, Casemiro, Lucas Moura si Oscar.



"Neymar e un jucator bun, sper sa fac la Timisoara ceea ce face el la Barcelona", spune Miguel.



Miguel Bianconi a mai dat goluri in Japonia si Coreea de Sud inainte sa ajunga in Romania. Popa de la Timisoara l-a primit in cantonamentul din Poiana Brasov.