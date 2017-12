FABULOS! Unde a ajuns sa joace "APA PLATA" Mansour! Are 17 goluri in 6 etape! In 2007 dadea gol Stelei din foarfeca. VIDEO

Mansour Gueye facea senzatie in Romania in deceniul trecut!

Mansour are doar 31 de ani, insa cariera sa a luat-o la vale dupa ce a plecat din Romania. El a jucat 82 de partide la Poli Timisoara, pentru care a marcat 17 goluri in 82 de partide.

El a mai trecut pe la Buftea si Gloria Buzau in Romania, iar in 2012 a jucat pentru Ordabasy in Azerbaidjan. Dupa o revenire nereusita la Poli in 2014, Mansour a jucat 7 meciuri la Hajer in Arabia Saudita, iar in 2016 a avut doua aparitii pentru Lokomotiv Plovdiv in Bulgaria.

Anul acesta, Mansour era liber de contract cand si-a vizitat sora care locuieste in Insulele Baleare. El l-a insotit pe nepotul sau sa dea probe la un club din ultima liga din Baleare, insa cei de acolo au fost impresionati de calitatile lui Mansour si i-au propus un contract.

Fostul atacant de la Poli a semnat si a facut-o excelent! El are 17 goluri in 6 meciuri din liga a treia din Baleare, iar acum spera sa isi resusciteze cariera!

"Intentia lui este sa ramana pe insula si sa incerce sa redevina jucatorul care uimea in Romania! Noul sau club stie ca nu-l va putea tine mult daca continua la acest nivel, dar in acest moment se bucura de evolutiile lui", noteaza ultimahora.es.

Sursa citata scrie si despre motivul pentru care Mansour nu a mai ajuns la Steaua dupa ce a impresionat la Poli. "Cel care urma sa-i fie patron (n.r. Gigi Becali) i-a impus sa renunte la religia sa si sa devina crestin".

Mansour este si autorul unei replici care a ramas in istoria Ligii I. "Care e secretul formei mele? Apa plata, no gagic", spunea atunci atacantul nascut in Senegal.

Mansour i-a dat gol din foarfeca Stelei in 2007!