FABULOS! S-a dat peste cap in vestiar in fata lui Ionut Popa! Ce s-a intamplat dupa CFR - Timisoara

Ionut Popa a avut parte de o surpriza din partea jucatorilor CFR-ului dupa meci.

Popa s-a dus in vestiarul Clujului si a fost aplaudat de jucatorii lui Petrescu. Omrani s-a dat peste cap in fata lui pentru a-i aminti de gestul pe care antrenorul l-a facut pe margine la meciul din tur, cand Timisoara a castigat cu 4-3.



"Ce m-a impresionat azi? Ca s-a dat Omrani peste cap in fata mea si ca i-a iesit mai bine decat mi-a iesit mie la Timisoara. El e tanar, e normal! Am primit si o minge cu toate semnaturile jucatorilor, a fost frumos din partea lor", a spus Ionut Popa.