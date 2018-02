FABULOS! Enache a revenit in tara si i-a dat de gol pe stelisti: "Am ramas in grupul de whatsapp!" Ce faceau in timpul UMILINTEI lui Dinamo de la Giurgiu

Gabi Enache a dat o pasa de gol in amicalul lui Rubin Kazan cu Rosenborg, scor 4-1, iar apoi a revenit in tara.

Enache s-a intors din cantonamentul lui Rubin pentru a-si lua viza, iar apoi merge sa joace in "Premier League" din Rusia.

Fostul jucator al Stelei era curent cu rezultatele din tara in urma discutiilor de pe whatsapp ale fostilor sai colegi. Acestia s-au amuzat pe seama lui Dinamo, care a pierdut cu Astra si au ratat calificarea in playoff.



"A fost foarte bine, baietii m-au asteptat foarte bine. Am avut prima discutie cu antrenorul, si-a dorit foarte mult sa fiu la meciul acesta, sa vad si sa stiu ce vor de la mine. Am facut un meci ok, mi-am dat seama cat de cat ce vor ei sa joace si pe ce post ma vor pune.

Prima discutie a fost despre ce post o sa joc, ce pot eu sa fac si ce vrea dansul de la mine. Mi se pliaza foarte bine. Il am coleg pe Noboa, care a fost la Dinamo Moscova si la Spartak, Cesar Navas, e foarte ok, am discutat. Au pretentii foarte mari, vor sa investeasca mult si spera la Europa League.

Mi-a aratat cineva o stire ca suntem 6 romani in Rusia, primul meci e la Anji, acolo e Paul Anton.

Nu am vazut meciurile, presa nu citesc, am vazut ca Steaua a castigat cu 2-0 si ma bucur foarte tare. Am vazut ca Dinamo a pierdut, am ramas pe grupul de la Steaua si se faceau glume cu playout si tot felul", a spus Enache la Telekom.



Enache i-a raspuns si lui Dica, cel care a spus ca nu stia ca acesta vrea sa joace mijlocas si nu fundas.

"Sunt putin obosit, am venit sa-mi iau viza de la Ambasada Rusiei, iar marti o sa plec si o sa raman acolo de tot. Nu stiu daca ma regreta cineva de la Steaua, suporterii sigur nu ma regreta. Oricum, am primit multe mesaje de la suporterii romani, am primit multe mesaje de la fanii lui Rubin Kazan. M-au primit foarte frumos acolo si mi-au spus ca abia asteapta sa fac o figura frumoasa, sa ajut echipa.

Imediat cum am ajuns acolo, prima discutie a fost cu antrenorul pe ce post o sa joc. Am discutat si am stabilit ce asteptari are dansul de la mine, totul este foarte bine, mi se potriveste totul. La Steaua nu putea eu sa vin cu pretentii <<Ba, baga-ma acolo!>>. Fiecare antrenor trebuie sa vada ce calitati are fiecare jucator. Nick (n.r. Nicolae Dica) m-a vazut fundas si acolo m-a bagat" , a declarat Gabriel Enache.