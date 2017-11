FABULOS! Dica a vrut sa-l menajeze la partida cu Plzen, Becali i-a interzis: "Budescu nu se odihneste niciodata! El este generalul de batalie!"

Deja calificata in primavara Europa League, Steaua incearca sa castige grupa pentru a evita un adversar dificil in primavara europeana.

Gigi Becali a dezvaluit cum Steaua poate sa castige campionatul, insa nu i-a trecut supararea dupa infrangerea cu Poli Iasi.

"Noi nu avem voie sa facem pasi gresiti ca sa castigam campionatul. Vreau sa avem 4-5 puncte in sezonul regulat iar in playoff dupa ce batem CFR Cluj si Craiova sa fim deja campioni. Am discutat cu Dica, el imi spusese ca vrea sa lase acasa cativa jucatori si el a fost de acord.



Pintilii, Teixeira, mi-a mai spus vreo 2 jucatori, dar eu nu am fost de acord cu unul dintre ei, Budescu vreau sa fie in lot, asa i-am spus, si el a fost de acord. <Bine, daca dumneavoastra spuneti, si Budescu va fi in lot>. Budescu nu se odihneste niciodata, el este calul de bataie, el este generalul de batalie.



A gresit Planic, am zis eu ceva despre el? Eu nu am spus nimic nici de Man. A fost o greseala care m-a facut suparat. Eu am trecut de 10 ani prin asta, anul asta am zis ca nu o sa mai gresesc. Am gresit ca am permis ca Nedelcu sa joace titular. Cand am vazut ca joaca din 3 in 3 zile, m-am implicat. Eu am invatat ca bataia cea mai mare este cea publica" a spus Gigi Becali la Digi Sport.ro.

"O sa vedeti ca daca astia 5 raman la Steaua, Coman, Man, Nedelcu, Benzar cel mic si Tanase, atunci vom face lucruri frumoase in Europa. Daca primesc oferta de 20 de milioane de euro pentru Coman nu-l dau pentru ca vreau 50-80 de milioane de euro pentru el" a mai spus Becali.