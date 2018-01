FABULOS! CFR l-a dat afara si a ajuns in liga a 3-a, acum semneaza cu BENFICA! Anunt de ultima ora

Un jucator ignorat in Romania a primit o veste senzationala la inceputul lui 2018!

Fostul jucator al lui CFR Cluj, Anthony Carter, a fost remarcat de scouterii Benficai in meciul pe are actuala sa echipa, Trofense, l-a castigat cu 4-1 pe terenul lui Coimbroes. Atacantul de 23 de ani a marcat de doua ori si i-a impresionat pe oamenii trimisi de supercampioana din Portugalia. Benfica a facut imediat o oferta de transfer.

"Am marcat de doua ori, apoi inca o data, am primit ceva atentie si din partea ziarelor. Agentul meu m-a sunat si mi-a spus ca Benfica ma vrea. Am incredere in el. M-a adus aici, avem o relatie foarte buna, dar cand mi-a spus vestea am crezut ca glumeste", a spus Carter pentru smh.com.au.

Afacerea va deveni oficiala in urmatoarele zile, anunta sursa citata.

"Presedintele clubului mi-a propus sa merg la Lisabona pe 3 ianuarie impreuna cu agentul meu. Vom semna actele si totul va fi oficial. Cluburile s-au inteles deja", a explicat Carter.

Anthony Carter s-a aflat intre 2013 si 2016 sub contract cu CFR Cluj. Actualul lider din Liga 1 a renuntat la el dupa finalul sezonului trecut. Carter are 5 aparitii la echipa mare a CFR-ului.