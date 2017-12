FABULOS! Becali i-a dat teapa lui Alibec! Dezvaluiri de senzatie: cum l-a prins in capcana

Denis Alibec s-a dat accidentat pentru a-si masca lipsa de forma, sustine Gigi Becali.

Dupa ce a aflat, patronul Stelei i-a cerut doctorului echipei sa-l testeze cu atentie pe atacantul-vedeta al echipei. Alibec a cazut in capcana intinsa de medic.

"Am inteles ca Alibec nu are nimic. I s-a cerut sa faca niste exercitii pe care cei cu pubalgie nu le pot face. Denis le-a facut fara nicio problema", a spus Becali la PRO X.

Alibec i-a promis insa patronului ca va fi un alt jucator din 2018. "Sa vedem daca se tine de cuvant, mi-a zis ca vrea un restart. El stie ca nu poate pleca nicaieri acum. Ii dau drumul in vara, dar trebuie sa fie in cea mai buna forma si sa arate ce fotbalist e. Ca e un fotbalist foarte bun, are niste calitati extraordinare! Sa vedem cum se pregateste de acum incolo", a explicat Becali.