FABULOS! 5 goluri pentru pustiul de MILIOANE al Stelei. A marcat de PESTE TOT si stelistii au batut cu 10-2!

Echipa a doua a Stelei s-a impus clar in meciul cu Delta Tulcea!

Daniel Benzar a fost vedeta partidei. Pustiul revenit vara asta in lot dupa doi ani de imprumut la Clinceni a marcat nu mai putin de 5 goluri! Steaua din C s-a bazat pe 7 tineri care au trecut pe la prima echipa sau care sunt parte din planul de viitor al clubului. In poarta a fost Andrei Vlad, adus vara asta de la Craiova cu 400 000 de euro, in timp ce Pleasca, fudasul dreapta cu aparitii rare in lot dupa ce echipa a fost preluata de Dica, a fost capitan.

In afara lui Benzar, pentru Steaua pustilor antrenati de Pedrazzini si de Lucian Dumitriu au mai inscris Theodor Bota, Andrei Apetrei, Paul Szecui si Marius Obreja (de doua ori). Pentru Delta, ambele goluri au venit de la Silviu Moise.

Steaua 2 e liderul primei etape in Seria a 2-a din C. Pe 2 apare echipa a doua de la FC Voluntari, invingatoare cu 7-0 in fata Victoriei Traian!

Steaua 2 la Tulcea: Vlad - Pleasca, Cana, Gavrila, Pham - Szecui, Pacionel, Nicola - Grecu, Bota, Benzar