Prima reactie a lui Miriuta dupa a doua infrangere pe banca lui Dinamo: "E mult de munca". Rivaldinho, singurul care mai crede in TITLU

Dinamo 2-3 Concordia Chiajna | "Cainii" pierd din nou in Liga I si criza se adanceste. Acestia recunosc: "Trebuie sa ne schimbam atitudinea".

Miriuta: "E mult de lucrat"



"Am deschis scorul repede, dar nu ai voie sa faci asemenea greseli. In repriza secunda am intrat iar cu gol, dar am luat gol la faza fixa. E mult de lucrat, vom vorbi maine, pentru ca acum suntem cu totii nervosi. Avem mult de muncit, vom avea doua saptamani in care sa lucram mai bine.

Am aliniat cel mai bun 11 pe care l-am avut.

Poate la 1-0 am avut un penalty neacordat, dar nu putem sa dam vina pe arbitraj.

Trebuie sa ne gandim la urmatorul joc. Sunt ingrijorat, dar baietii trebuie sa-si faca si ei autocritica, pentru ca suntem la Dinamo!

Sambata vom intalni o echipa buna, cu antrenor bun, dar important e ca noi sa ne revenim cat mai repede.

Bumba este un jucator foarte bun, eu l-am avut la CFR.



Ii inteleg pe fani, la Dinamo e mereu presiune", a spus Vasile Miriuta.

Rivaldinho: "Eu cred in titlu, am sange de invingator"



"As da golul meu pentru victorie. Nu tin sa marchez, cat tin sa castigam. Am pierdut din nou, trebuie sa ne revenim, eu am incredere in colegii mei ca putem schimba aceasta situatie.

E dificil si pentru domnul Miriuta, dansul este aici de o saptamana, ce putea sa schimbe?! Jucatorii sunt cei care trebuie sa schimbe fata lui Dinamo in acest moment, trebuie sa ne schimbam atitudinea.

Cred ca vom fi in Play Off, cred in continuare ca ne putem lupta pentru titlu. Nu voi renunta niciodata, indiferent de cate puncte are prima echipa. Am nevoie sa cred, am sange de invingator", a spus Rivaldinho.

Nedelcearu: "Daca mai jucam asa, n-avem nicio sansa"



"Daca mai jucam asa, nu avem nicio sansa! Oricine ar fi fost antrenor, noi il respectam si incercam sa jucam asa cum ne spune", a spus Ionut Nedelcearu.