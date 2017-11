Explicatia pentru forma slaba a lui Alibec? Ce transfer URIAS a refuzat Becali in vara pentru atacant

Denis Alibec putea sa plece in vara in Franta.

Alibec are cel mai slab sezon din cariera, iar Becali a inceput sa-si ia gandul de la mult speratul transfer de 10 milioane al atacantului din iarna.

Becali regreta acum ca nu a acceptat in vara oferta de 6 milioane de euro a lui Olympique Marseille pentru Denis Alibec. Cel putin asa sustine Ilie Dumitrescu, cel care sustine ca francezii s-au orientat catre grecul Mitroglou abia dupa refuzul Stelei.

"A fost oferta de la Marseille pentru Alibec, dar nu a fost una care sa-l satisfaca pe Gigi Becali. Alibec a fost in pole-position. Cei de acolo si-l doreau. Oferta a fost dupa jocurile foarte bune, din preliminariile cupelor europene.

Din ce stiu eu, a fost prima varianta, inaintea lui Mitroglou. Cei doi au acelasi stil. Sunt acelasi profil de jucator”, a dezvaluit Ilie Dumitrescu la Digi.

Ratarea transferului ar putea fi unul dintre motivele pentru forma din ce in ce mai slaba a lui Alibec in acest sezon.

Alibec are reusit doua goluri si 5 pase de gol in 17 meciuri disputate pana acum. Atacantul nu a marcat niciun gol in campionatul intern insa.

Chiar si asa, Becali a anuntat ca atacantul a fost urmarit de echipe din Premier League la meciul cu Beer Sheva din Europa League, insa Alibec a facut un meci slab.