EXPERIMENTELE pregatite de Dica pentru meciul cu Chiajna! Cei trei pusti pe care vrea sa-i titularizeze

Calificat in playoff-ul Champions League, Dica a primit acceptul patronului de a experimenta la meciurile din campionat.

Dica pregateste mutari importante la meciul cu Chiajna din campionat. Antrenorul Stelei ii va titulariza pe Dennis Man, Razvan Grecu si Daniel Benzar, cei mai tineri jucatori din lotul Stelei.

Man a fost titular in toate meciurile de pana acum deoarece indeplineste regula U21, in timp ce Benzar a intrat 20 de minute in finalul partidei cu Craiova. Adus de Dica de la Pitesti, Grecu va debuta in echipa Stelei cu Chiajna.

Dica l-a anuntat deja pe Becali de intentiile sale. "Nicolae mi-a spus ca o sa bage trei pusti in meciul cu Chiajna. Sa-i bage, ce treaba am eu? Ma mai intereseaza pe mine de Chiajna, acum?"

Antrenorul Stelei si-a facut bine temele inainte de partida cu Chiajna.

"Suntem in fata unui meci de campionat, un meci important pentru noi. Obiectivul nostru principal este acela de a castiga campionatul. Maine intalnim o echipa care nu a inceput foarte bine acest campionat, au si schimbat antrenorul, o echipa care pe teren propriu se apara in propria jumatate de teren, se bazeaza foarte mult pe contraatac. incearca foarte mult sa exploateze fazele fixe. Cu siguranta vor avea o alta atitudine cand vor juca cu noi, asta se intampla cu toate echipele pe care le intalnim", a afirmat antrenorul echipei bucurestene.