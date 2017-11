SEXGATE la Steaua! Dezvaluiri INCREDBILE ale lui Becali: "Am auzit ca fata asta mai are 4 jucatori inregistrati!"

Becali a facut propria investigatie pentru a afla ce s-a intamplat cu exactitate la pauza meciului dintre Steaua si Beer Sheva.



Ada, o studenta de 22 de ani la Agricultura, a acuzat-o pe sotia lui Ovidiu Popescu de agresiune in toaleta din zona VIP a National Arena, in pauza meciului. Tanara a fost invitata la Kanal D pentru a-si spune povestea. Ada a oferit detalii despre relatia cu Popescu si l-a facut pe Becali sa sune pentru a intra in direct.

Patronul FCSB sustine ca tanara ar avea inregistrari cu alti 4 fotbalisti din lotul echipei lui Dica si ca a fost contactat de un avocat pentru a i se propune o intelegere.

"Mie imi e mila de Ada, am vazut-o cum plange. E normals a primeasca o despagubire, a fost trasa de par, de unghii. Ii promit ca o sa vorbesc eu cu Ovidiu si ca o sa se rezolve, dar sa nu se duca la Politie, sa lase judecata, ca o sa spuna toata lumea ca nu face decat sa prelungeasca acest scandal. Eu vreau pace. Greseala e a lui si trebuie sa plateasca. Mi-a zis un avocat sa ma intalnesc, sa discut, pentru ca ea ar mai avea inregistrari cu 4 jucatori. Stiu ca s-a mai tinut de unul care nu e insurat, dar cu ala nu i-a mers. Daca nu e adevarat ce am auzit eu, imi cer scuze", a spus Becali la Wow Biz.