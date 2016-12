EXCLUSIV! Torje, la Dinamo! Un nou cadou de Craciun pentru suporteri dupa 4-1 cu Steaua! 

Torje s-a inteles cu Dinamo si e aproape sa revina in Romania dupa 5 ani. E cadoul lui Mutu pentru Andone, cu care s-a impacat dupa victoria la scor in fata Stelei.

Torje i-a plans pe umar lui Andone in 2011, cand a pierdut finala Cupei cu Steaua. Acum, dupa victoria in fata Stelei, Mutu si Andone au tras linie si au decis - Torje va fi primul transfer al iernii. Torje i-a anuntat pe ceceni ca se intoarce la Dinamo.



"E convins el, nu pe el trebuie sa il conving, el vrea. Asta am vorbit-o cu antrenorul nostru. Sper sa am bugetul necesar sa pot sa-i aduc ce isi doreste", a declarat Mutu in exclusivitate pentru ProTV.