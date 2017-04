EXCLUSIV | Talpan: "Nu ma las intimidat, voi continua aceasta lupta". Cum raspunde "ofertei de 5.000 de euro" a lui Becali

Florin Talpan a vorbit intr-un interviu acordat ProTV si Sport.ro dupa ce conducatorii CSA au dat explicatii in Senat in cazul Steaua, dar si dupa ce Becali i-a facut, mai in gluma, mai in serios, o oferta de 5.000 de euro.

"Eu nu ma las intimidat asa usor, voi continua lupta si voi castiga si alte procese", spune Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti.

Talpan a vorbit intr-un interviu acordat ProTV si Sport.ro, dupa ce a fost premiat pentru activitatea sa.

"Sunt onorat sa primesc un nou premiu. In decursul timpului, am obtinut mai multe, acesta este unul care se va adauga in palmaresul meu. Ma bucur ca imi este apreciata munca si imi da putere sa continui ceea ce am inceput in urma cu 15 ani. Consider ca am avut foarte bune rezultate si vreau sa-i asigur pe toti suporterii acestei legendare echipe ca voi continua lupta inceputa acum multi ani", a spus acesta.

Juristul CSA spune ca nu exista un conflict intre el si cineva din cadrul Clubului Sportiv al Armatei. Totusi, acesta spune ca ar trebui sa primeasca mai multa recunostinta pentru realizarile sale.

"Nu pot sa spun ca exista un conflict intre mine si cineva din CSA. Eu imi fac treaba acolo si stiu ca imi fac treaba. Prin ceea ce am facut, consider ca nu merit pedepsit, ci apreciat", a mai spus Talpan.

Talpan a comentat pe seama "ofertei" lui Becali.

"Nu vreau sa comentez ceea ce spune domnul Becali. Eu sunt ofiter de cariera si voi continua lupta. Nu ma las eu intimidat si nu ma intereseaza aceste sume. Stiu ce e de facut si sunt convins ca voi reusi. Eu imi fac treaba pentru CSA, am castigat multe procese si ma voi continua si pentru celelalte", a conchis acesta.