EXCLUSIV | Sumudica transfera un TANC in atac, in locul lui Alibec! Toto Tamuz e in Romania in acest moment

Astra continua sa se intareasca in 2017.

Sursele www.sport.ro anunta ca Toto Tamuz este in acest moment in Romania si discuta pentru un transfer la Astra. Daca va bate palma cu conducatorii Astrei, Tamuz va pleca in Cipru, acolo unde echipa lui Sumudica se afla in cantonament.

Tamuz a mai jucat intre 2014 si 2016 la Petrolul, pentru care a marcat 14 goluri in 50 de meciuri. In ultimul an a mai evoluat la Hunan Billows, in liga a doua din China, unde a inscris 2 goluri in 10 meciuri.

Astra a mai transferat trei jucatori in aceasta iarna. Sergiu Bus, Claudiu Belu si Robert Boboc sunt intaririle lui Sumudica pentru meciurile din 2017.