EXCLUSIV | Sumudica a demarat discutiile pentru Ionita, dar transferul NU SE FACE! Motivul dezvaluit chiar de antrenor

Sumudica recunoaste ca si-l doreste pe Alex Ionita de la Astra, dar spune ca sansele ca mijlocasul sa ajunga la Kayserispor sunt extrem de reduse.

Sumudica il vrea pe Ionita si a discutat chiar cu Dani Coman. Ba chiar mai mult, presedintele Astrei a fost la Kayseri, unde a avut o intrevedere cu seful departamentului de scouting al lui Kayserispor.

Discutiile pentru transferul lui Ionita s-au oprit, insa, destul de repede. Mai exact, dupa ce Astra a anuntat pretul pe care il cere in schimbul fotbalistului.

Sumudica spune ca turcii de la Kayseri nu isi permit sa ofere suma ceruta de Astra.

Astfel, spune antrenorul, mijlocasul poate ajunge la CFR. El chiar le recomanda clujenilor sa il cumpere, daca si-l permit, pentru ca Ionita este un fotbalist de exceptie.



"E decizia lui Ionita, dar va fi destul de greu de negociat cu Astra. Eu stiu ce inseamna Astra si ce inseamna domnul Niculae. E greu de negociat si cred ca va fi destul de greu.

Ca sa punem punct speculatiilor, Kayseri nu si-l permite in momentul de fata. Dani Coman a fost la meciul nostru, a vorbit cu seful de scouting de la noi si suntem departe de ce isi doresc cei de la Astra.



Ionita este jucatorul pe care l-am ajutat cat am putut la Astra. Si el m-a ajutat, a fost reciproc.

Am pus umarul cat am putut la progresul lui, dar mai departe nu stiu, nu pot sa-i dau sfaturi, el stie mai bine. Am inteles ca are contract pana la anul, in iarna.



Eu nici nu vreau sa iau prea multi jucatori, doar doi. Am nevoie de calitate. Jucatorii care sunt aici in momentul de fata merita un respect deosebit si nu as putea sa renunt la ei.

Din moment ce CFR-ul a dat 800 de mii pe Costache, poate sa-l ia si pe Ionita. Si cu tot respectul pentru Costache, Ionita e mult peste. Deci de ce nu ar plati CFR-ul si pe el", a spus Sumudica pentru ProTV.