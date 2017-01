EXCLUSIV Steaua e aproape de al treilea transfer. Jucatorul si-a dat acordul: "Am batut palma cu Becali"

Steaua e aproape de al treilea transfer dupa Alibec si Gnohere.

Dupa ce a transferat doi atacanti, Becali e aproape sa transfere si un fundas. Mihai Balasa este aproape de a ajunge la Steaua dupa ce si-a dat acordul pentru transfer.

Jucatorul a dezvaluit la Sport.ro ca a batut palma cu Becali insa mai trebuie ca Steaua sa se inteleaga cu Roma sub ce forma va ajunge jucatorul sub comanda lui Reghecampf.

"Eu m-am inteles cu Becali, ramane ca si cluburile sa se inteleaga intre ele. Cred ca am crescut in toata aceasta perioada petrecuta in Italia. Pot juca si fundas dreapta si fundas central, desi in ultima perioada am evoluat in dreapta", a spus Balasa la Sport.ro