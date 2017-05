EXCLUSIV! Schimbare de situatie in cazul lui Deac. Becali trebuie sa plateasca daca vrea sa-l ia de la CFR

Finala Cupei Romaniei, Astra - Voluntari, se vede la Sport.ro, sambata de la ora 20:45

Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari! Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Deac este unul dintre jucatorii doriti de Gigi Becali in aceaasta vara. Acesta avea o clauza in contract prin care ii permitea sa plece de la CFR la orice echipa, gratis, in pauzele competitionale.

Lucrurile s-au schimbat dupa ce Deac s-a inteles cu CFR sa renunte la clauza. Steaua va trebui sa plateasca acum o suma de bani daca vrea sa il transfere pe Deac:

"Deocamdata eu ma gandesc sa raman. Am contract pe trei ani. Am avut o clauza in care puteam sa plec in pauzele competitionale, dar m-am inteles cu cei din conducerea clubului si am renuntat la acea clauza.

Acum nu mai depinde doar de mine, pentru ca sunt jucatorul CFR-ului. Eu am un contract cu CFR-ul si nu mai pot pleca cand vreau eu. E clar ca daca vine o oferta avantajoasa pentru club si dansii vor fi dispusi sa se desparta de mine, ce pot sa fac?", a spus Deac pentru ProTV.