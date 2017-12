EXCLUSIV | Raspunsul lui Becali dupa dezvaluirea surpriza a lui Iordanescu: "Se va intelege cu Armata". Ce urmeaza in batalia pentru marca

Anghel Iordanescu a afirmat intr-o emisiune la Radio Europa FM ca Gigi Becali i-a marturisit ca "mai devreme sau mai tarziu va ajunge la o intelegere cu Armata" - DETALII AICI.

Gigi Becali este increzator ca scandalul cu Armata va avea o finalitate, dar spune ca aceasta va veni din gura unui judecator! Patronul FCSB a vorbit pentru ProTV si www.sport.ro, spunand ca "se va incheia conflictul cu Armata cand o sa-i bat in instanta".

"Se va incheia acest conflict cu Armata pentru ca o sa-i bat in instanta, eu asta i-am zis, la asta m-am referit.



Se va incheia pentru ca nu are cum sa tina o nedreptate, cand adevarul e 100% de partea mea! Nu poate minciuna sa dainuiasca la infinit! Si stiti de ce? Pentru ca toate celelalte echipe sunt in faliment! Pai avem o singura echipa care traieste, care aduce bani si ei vor sa o distruga?! O sa se trezeasca niste oameni si or sa zica <<gata cu minciunile si cu magariile, ca se duce tara de rapa asa>>.

Eu nu am nicio problema ca e FCSB, Steaua, e acelasi lucru! Am castigat mai multi bani in ultimii ani si din publicitate! Problema mea e urmatoarea: cum se pot intampla asemenea magarii in tara mea? Sunt prea multe lucruri putrede in tara noastra acum! Asta e durerea!

Eu o sa-i bat in instanta oricum. Si daca ramane asa, cu FCSB, foarte bine, nu am nimic de pierdut!



Oamenii sunt alaturi de echipa. Oamenii simpli inteleg minciuna, o simt. Dusmania e a oamenilor cu functii!

Dupa ce vad ca sefii de servicii se intalnesc cu Oprea la el acasa... daca s-a ajuns la asa ceva, ma refer la Maior, Coldea si la cel de la Cluj, Dancu...De-aia a ajuns tara unde a ajuns, pentru ca niste oameni decideau totul. Dar lucrurile se schimba in bine, nu mai au putere sa faca ce vor ei, sa dea puscarie la oameni cum vor ei", a spus Gigi Becali.