EXCLUSIV | Planul incredibil pentru inca un New Dinamo. Fara investitor, dinamovistii pot aborda sezonul viitor cu JUNIORI si fotbalisti care acum sunt imprumutati

Dinamo este in pragul colapsului. Negoita vrea sa scape de club, insa nu stie daca poate sa o faca. Presedintele Alexandru David spune ca echipa poate ajunge in situatia de a functiona la cote de avarie, cu banii din drepturi TV si din vanzari de jucatori.

Oficialii lui Dinamo spun ca au buget pana la finalul sezonului. Din stagiunea urmatoare, acestia spera ca un nou investitor sa bage bani, dupa ce Ionut Negoita a anuntat ca nu va mai asigura bugetul. In cazul in care nimeni nu se va arata interesat de preluarea clubului, Dinamo va trai din banii din drepturile TV, din vanzarile de bilete si de jucatori.

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, spune ca echipa ar putea aborda sezonul viitor cu jucatori din propria pepiniera si cu fotbalisti care acum sunt imprumutati la alte formatii.



"Am facut o analiza legata de jucatorii care isi termina contractele in vara anului viitor, pentru ca a important si pentru antrenor sa stie pe cine se poate baza. Apoi am discutat pe seama jucatorilor in cazul carora se doreste prelungirea.



Am incercat sa identificam si zonele in care suntem deficitari sau vom deveni in urma plecarilor si, de asemenea, sa vedem cum ne putem intari.

Deocamdata nu am niciun semnal, domnul Negoita a fost foarte clar, a avansat si niste cifre, care sunt foarte optimiste pentru oricine isi doreste sa preia clubul Dinamo.

Probabil ca aceste discutii vor dura ceva. Suma de 2 milioane e valabila, bineinteles. E valabil ce a spus domnul Negoita.

In acest moment, clubul functioneaza pe un cash flow care e valabil pana la finalul sezonului. Daca de la anul nu va veni nimeni cu o infuzie de capital, va trebui sa vedem care sunt veniturile pe care clubul le poate genera in urmatorul an si sa ajustam totul in functie de aceste prognoze.

Nu ne e teama de un colaps, in niciun caz. Nu avem de ce sa avem aceasta teama. Chiar si in cel mai nefericit caz, in care ne vom baza doar pe veniturile generate din marketing, sponsorizari si vanzari de jucatori, vom avea alternativa jucatorilor din propria pepiniera. Sa nu uitam ca avem destui jucatori imprumutati, pe care ii putem repatria.

Luam in calcul orice situatie. Eu sunt convins ca vom prinde Play Off-ul. Dar daca nu vom reusi asta, va trebui sa facem o proiectie de buget destul de restrictiva.

Este extrem de importanta reactia suporterilor in momentul de fata. Ei trebuie sa inteleaga ce se intampla si ma astept ca in aceste momente destul de delicate sa stragem randurile si sa ajute fiecare prin achizitionarea de bilete si prin incurajari din tribune", a spus Alexandru David la PRO X.