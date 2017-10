EXCLUSIV | Patru schimbari MAJORE in Liga 1: "Vom avea si proba video!" Ce modificari vor avea loc daca Gino Iorgulescu pierde alegerile de la LPF

Sorin Dragoi, contracandidatul lui Gino Iorgulescu la sefia LPF, propune patru schimbari importante in eventualitatea in care va castiga alegerile.

Dragoi a precizat ca ar premia la final de sezon echipa care a folosit cei mai multi tineri jucatori, ar acorda o mai mare atentie fostilor mari fotbalisti si ar plati un cantonament pentru fotbalistii care nu reusesc sa isi gaseasca angajamente in perioada de mercato. De asemenea, Dragoi propune reinfiintare unui campionat destinat tinerelor sperante.

Cea mai importanta modificare va fi introducerea probei video in Liga 1.

"As premia echipa care foloseste cei mai multi juniori. Un al doilea lucru, as face un sfat al seniorilor. Fiecare club sa-si desemneze cate un fost jucator de legenda si sa ne intalnim simestrial pentru a discuta problemele. As sponsoriza doua cantonamente pentru jucatorii care raman liberi de contract in perioada de transferuri. Si nu in ultimul rand, as face un campionat de tineret-sperante. Am facut un calcul si nu ar costa mai mult decat Cupa Ligii.

Vom avea si proba video. Vor fi mai putine greseli astfel", a declarat Sorin Dragoi la ProX.

Alegerile la sefia LPF vor avea loc pe 23 octombrie, peste o saptamana.