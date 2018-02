EXCLUSIV | Echipa de Champions League care a venit la Craiova pentru un jucator! Lovitura pe care o pot da oltenii

Inaintea lui Baluta, un alt fotbalist important al Craiovei poate prinde un transfer.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

CSU Universitatea Craiova s-ar putea desparti de un alt fotbalist devenit important pentru formatia olteana in ultimele doua sezoane.

Fundasul Marius Briceag este urmarit indeaproape de bulgarii de la Ludogorets, care au fost impresionati de evolutiile fotbalistului de 25 de ani si au hotarat ca este o solutie buna pentru ei.

Briceag a crescut la FC Arges si a mai jucat la Ramnicu Valcea si Voluntari. El a fost om de baza al Craiovei in ultimele doua sezoane.

In actuala stagiune, Marius Briceag a jucat 18 meciuri in Liga I, fara sa marcheze vreun gol.

"Exista interes pentru mai multi fotbalisti. Dar noi nu suntem en-gros-isti, ca sa punem fotbalistii in vitrina. Noi vrem sa readucem spiritul si traditia Universitatii, sa ii facem fericiti pe cei care vin la stadion si care urmaresc meciurile la TV, pentru ca echipa a declansat un entuziasm precum cel de acum cateva zeci de ani.

Credibilitatea la export ti-o castigi foarte repede, dar o poti pierde la fel. Se intampla ca un jucator sa plece pe foarte multi bani, dar apoi sa deceptioneze", a spus Marcel Popescu in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.