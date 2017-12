EXCLUSIV | Doua transferuri vizate de Steaua in ianuarie: "Avem nevoie acolo, pentru ca sunt ceva probleme"

Stelistii continua cursa de urmarire a CFR-ului si vor fi de partea Craiovei sambata. "E in interesul nostru sa tinem cu CSU Craiova", spune Duckadam.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al Stelei, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Acesta a spus ca stelistii vor sustine Craiova la derby-ul cu CFR, data fiind aprinsa cursa de urmarire a echipei lui Dan Petrescu din Liga I.

Duckadam spune ca stelistii vor avea 7 absenti la meciul cu Viitorul. Chiar si asa, echipa lui Dica e obligata sa invinga.

Fostul mare portar a mai spus ca Steaua are nevoie de intariri pe doua posturi si vizeaza transferuri in defensiva si in atac.

"Nu cred ca Steaua poate sa transfere de la CFR sau Craiova, e ceva stiut, nu e o surpriza. Nu exista interes pentru jucatori de acolo. In momentul in care nu poti sa iei, nu are rost sa te agiti.

Steaua, daca va mai face transferuri, probabil ca va face din strainatate.



Probabil ca mai avem nevoie de un fundas central, pentru ca sunt ceva probleme acolo, si de un atacant.

Nu stiu care e situatia cu Nemec, nu stiu daca mai este in carti pentru a veni la Steaua.

Cred ca avem nevoie de un atacant bun, tanar, de perspectiva.

Alibec, in primul rand, va trebui sa-si rezolve problema de sanatate. Este alegerea lui, in primul rand", a spus Duckadam.