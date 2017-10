EXCLUSIV | Detalii despre noua lovitura pregatita de Becali lui Dinamo: oferta si salariul pentru Nemec au fost stabilite

Bizonul Gnohere e tot mai nemultumit de statutul sau de la Steaua si a inceput sa se gandeasca la plecare. Adus de la Dinamo iarna trecuta, atacantul poate pleca tot pe frig de la formatia ros-albastra.

Harlem Gnohere a dat goluri importante pentru Steaua in turul de campionat, insa nu este vazut ca un titular incontestabil. Acesta sta in umbra lui Denis Alibec la echipa ros-albastra, motiv pentru care a inceput sa isi manifeste nemultumirile.

Introdus in primul 11 doar pe fondul accidentarii lui Alibec, Gnohere se gandeste inclusiv la o despartire de Steaua si la fel o fac si conducatorii echipei, care au insa o conditie: sa incaseze bani in schimbul jucatorului.

Nemec, inlocuitorul lui Gnohere

Gnohere nu ii este indispensabil Stelei, iar Gigi Becali ar fi dispus sa renunte la atacantul francez, mai ales in conditiile in care acesta are un nou favorit in Liga I. Patronul echipei antrenate de Nicolae Dica il apreciaza foarte tare pe Adam Nemec, atacantul slovac al lui Dinamo.

Becali si-a mai manifestat aprecierea pentru Nemec si a inceput sa se intereseze activ de posibilitatea de a-l transfera pe acesta.



Sursele www.sport.ro noteaza ca Becali a stabilt deja suma pe care i-o va propune lui Ionut Negoita pentru a obtine transferul internationalului slovac.

Sefii Stelei nu sunt, insa, siguri de dorinta lui Nemec, dar cred ca il pot convinge cu un argument financiar: un salariu egal cu cel incasat de Alibec si o prima de instalare substantiala.